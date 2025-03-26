Уборщица сельской школы продала машину, набрала кредитов и лишилась 6 млн рублей

В Оренбургской области мошенники на протяжении нескольких дней убеждали жительницу Адамовского района перевести им деньги, женщина потеряла больше 6 млн рублей. Об этом сообщает УМВД области.

Мошенники позвонили 62-летнему мужу потерпевшей и сообщили о необходимости поменять медицинский полис. Поверив звонившим, он назвал код из СМС. После этого связь прекратилась. Спустя некоторое время неизвестные связались с женой мужчины, работающей уборщицей в сельской школе.

Женщине сообщили, что несколько минут назад ее муж разговаривал с мошенницей и назвал код, поэтому мошенники могут этим воспользоваться и похитить деньги. Действуя по указаниям злоумышленников, которые поступали ей ежедневно в течение нескольких дней, россиянка оформила кредит, сняла со своих счетов накопления, продала автомобиль и перевела деньги на якобы безопасный счет.

В общей сложности женщина лишилась 6 млн рублей.

Ранее мошенники обманули олимпийского чемпиона по биатлону на 3 млн рублей.