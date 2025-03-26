Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уборщица сельской школы продала машину, набрала кредитов и лишилась 6 млн рублей

В Оренбургской области пенсионерка отдала мошенникам 6 млн рублей
close
Ilya Naymushin/Reuters

В Оренбургской области мошенники на протяжении нескольких дней убеждали жительницу Адамовского района перевести им деньги, женщина потеряла больше 6 млн рублей. Об этом сообщает УМВД области.

Мошенники позвонили 62-летнему мужу потерпевшей и сообщили о необходимости поменять медицинский полис. Поверив звонившим, он назвал код из СМС. После этого связь прекратилась. Спустя некоторое время неизвестные связались с женой мужчины, работающей уборщицей в сельской школе.

Женщине сообщили, что несколько минут назад ее муж разговаривал с мошенницей и назвал код, поэтому мошенники могут этим воспользоваться и похитить деньги. Действуя по указаниям злоумышленников, которые поступали ей ежедневно в течение нескольких дней, россиянка оформила кредит, сняла со своих счетов накопления, продала автомобиль и перевела деньги на якобы безопасный счет.

В общей сложности женщина лишилась 6 млн рублей.

Ранее мошенники обманули олимпийского чемпиона по биатлону на 3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами