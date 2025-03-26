Цвет глаз австралийки изменился после того, как ее ударила молния, пишет Daily Mail.
Инцидент произошел, когда Карли вышла снимать надвигающийся шторм. В следующие мгновения ее тело парализовало.
«Я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой», — вспоминает она.
Соседка женщины, наблюдавшая ее состояние, вызвала скорую. К моменту госпитализации конечности женщины посинели, а дыхание стало затрудненным. Врачи диагностировали у пострадавшей кераунопарез — редкую временную парализацию после удара током. Девять часов Карли не могла двигаться, а ее речь оставалась невнятной.
Чудом через две недели она почти полностью восстановилась. Однако женщина заметила, что цвет ее глаз поменялся.
«Когда я посмотрела в зеркало, мои зеленые глаза стали карими. Оказалось, это не редкость у выживших после удара током», — добавила она.
Еще одно напоминание о происшествии — гиперчувствительное пятно на макушке.
«Оно горячее на ощупь, я даже не могу нормально расчесывать там волосы», — жалуется Карли.
Ранее спасатель назвал самый эффективный способ избежать удара молнии.