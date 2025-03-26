80 берез в честь 80-летия Победы высадили на юге Киргизии

Акция «Сад памяти» прошла в Джалал-Абаде, на территории Парка дружбы двух стран – Киргизии и России, сообщили организаторы.

К международной акции, приуроченной к 80-летию Победы, присоединились представители Русского Дома и Генконсульства России в Оше, участники военно-патриотического клуба «Наследие», «Волонтеры Победы», сотрудники администрации города и Совета ветеранов Баткена. На мероприятии укоренили 80 молодых берез.

По сообщению пресс-службы Русского дома в Оше, важность мероприятия как символа сохранения общей исторической памяти о советских солдатах, воевавших в годы Великой Отечественной войны, подчеркнул председатель Ассамблеи народов Кыргызстана Каныбек Тилекеев.

«Мы – поколение, которое знает и помнит подвиг ветеранов Великой Отечественной войны. Наша задача – передать эту память будущим поколениям. Посадить дерево в честь героев – значит показать, что мы помним, а значит, и наши дети, внуки, правнуки будут помнить, кто подарил им мирное небо над головой», – приводит слова спикера ведомство.

Руководитель Русского дома в Оше Дмитрий Аврам также отметил, что место проведения – Парк дружбы регионов Кыргызстана и России символично.

В Киргизии «Сад памяти» проводится с 2023 года. Деревья проекта уже растут в городе Кызыл-Кия и других населённых пунктах Киргизии. В 2024 году волонтеры высадили 100 саженцев павловний в парке Победы села Сузак Джалал-Абадской области.