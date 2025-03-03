Пьяная компания ворвалась в квартиру соседа и изрезала ножом подростка

В Бурятии трое мужчин напали на подростка из-за конфликта с его отцом

В Улан-Удэ трое мужчин ворвались в квартиру соседа и напали с ножом на его сына, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает УМВД Бурятии.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Тулаева, в правоохранительные органы обратился местный житель, сообщив о конфликте с пьяными соседями. Стражи порядка, прибывшие на вызов, обнаружили в квартире подростка с ножевым ранением ноги, на балконе в это время ссорились нетрезвые мужчины.

По данным ТРК «АригУс», хозяин квартиры накануне вступил в перепалку с соседом. 3 марта тот вместе с двумя приятелями ворвался к оппоненту. Трое мужчин избили соседа и ударили ножом его сына. Сотрудники полиции задержали всех участников нападения, подросток госпитализирован. Тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевшего, установит судебно-медицинская экспертиза. Материалы переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

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