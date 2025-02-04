Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В школе Хабаровска первоклассник попал в больницу после падения с третьего этажа

Mash: в Хабаровске ребенок упал в лестничный пролет с третьего этажа в школе
close
Telegram-канал «Amur Mash»

В хабаровской школе ребенок упал в лестничный пролет с третьего этажа и получил травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел во время перемены в школе № 77, восьмилетний первоклассник сорвался в лестничный пролет третьего этажа. Он упал на бетонные ступеньки, но находился в сознании, пострадавшего госпитализировали.

По предварительной информации, у мальчика диагностированы травмы головы. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в тюменской школе десятилетняя девочка сломала позвоночник на уроке физкультуры. Как рассказала родственница ребенка, два педагога на время ушли из спортзала, оставив детей одних. Те начали баловаться, и один из спортивных матов упал на потерпевшую и придавил ее. Пострадавшая получила компрессионные переломы позвонков, ей потребовалась госпитализация.

Ранее в российской школе детей едва не придавило куском бетона, упавшим с потолка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами