В школе Хабаровска первоклассник попал в больницу после падения с третьего этажа

Mash: в Хабаровске ребенок упал в лестничный пролет с третьего этажа в школе

В хабаровской школе ребенок упал в лестничный пролет с третьего этажа и получил травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел во время перемены в школе № 77, восьмилетний первоклассник сорвался в лестничный пролет третьего этажа. Он упал на бетонные ступеньки, но находился в сознании, пострадавшего госпитализировали.

По предварительной информации, у мальчика диагностированы травмы головы. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в тюменской школе десятилетняя девочка сломала позвоночник на уроке физкультуры. Как рассказала родственница ребенка, два педагога на время ушли из спортзала, оставив детей одних. Те начали баловаться, и один из спортивных матов упал на потерпевшую и придавил ее. Пострадавшая получила компрессионные переломы позвонков, ей потребовалась госпитализация.

Ранее в российской школе детей едва не придавило куском бетона, упавшим с потолка.