Вован и Лексус опубликовали пранк с премьером Косово Альбином Курти

Премьер Косово Курти: нужно избавиться от режима в Сербии

Премьер Косово Альбин Курти в рамках видео-разговора с пранк-журналистами Вованом и Лексусом заявил о необходимости избавиться от режима в Сербии.

Вован и Лексус вели разговор от имени президента Латвии Эдгарса Ринкевича.

«Нужно избавиться от режима в Сербии, который является пророссийским, и заставить Сербию признать Косово. Сербия должна признать Косово. Но на Белград недостаточно давления со стороны Запада по этому вопросу», — заявил он.

В ходе разговора Курти рассказал о планах по производству оружия для НАТО.

«Мы собираемся построить завод по производству боеприпасов в Косово. Вот что мы собираемся сделать. Производить боеприпасы. Мы много закупаем, но мы также хотим производить у себя», — заявил премьер Косово.

Также он заявил, что Запад должен предоставить Украине больше оборудование и военной техники.

«Я думаю, что за эти три года можно было сделать больше. Еще больше. Украина должна была стать местом борьбы, битвы, где превосходство западной демократической военной силы должно было проявить себя», — сказал он.