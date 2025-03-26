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Мужчина запытал ребенка, заставляя его принимать ледяные ванны между упражнениями

В США мужчина издевался над ребенком и погубил его, заставляя делать отжимания
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Depositphotos

В США 12-летний мальчик не пережил физических пыток, придуманных взрослым, сообщает New York Post (NYP).

Трагедия произошла 22 марта, когда Джадако Тейлор, школьник из Огайо, на несколько часов остался с 23-летним Энтони Маккантсом, который был знаком с его родителями. Молодой человек решил за что-то наказать ребенка и заставил его принимать ванны со льдом и делать изнурительные физические упражнения.

После череды отжиманий и двух погружений в холодную воду у мальчика начались судороги и рвота, а затем случилась остановка сердца. На место вызвали скорую, на тот момент температура его тела составляла всего 23,3ºC, и медики оказались бессильны.

Энтони обвинили в создании угрозы благополучию ребенка и арестовали.

Ранее женщина надевала на ребенка ошейник с электрошокером, чтобы «научить дисциплине».

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