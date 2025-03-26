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В Петербурге сиделка ограбила 92-летнюю блокадницу

В Петербурге сиделка украла все накопления у пенсионерки-блокадницы
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Выборгском районе Петербурга 77-летняя сиделка оставила пенсионерку-блокадницу без денег. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

В правоохранительные органы обратилась 92-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что осталась без накоплений из-за своей сиделки. По словам пенсионерки, 77-летняя женщина убедила ее снять со своих счетов накопления в сумме 395 тысяч рублей.

Деньги потерпевшая передала сиделке, но возврата средств так и не дождалась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае сиделка украла у пенсионерки 2 млн рублей. 29-летняя женщина убедила пенсионерку обналичить все накопления. Полученные наличные потерпевшая прятала в пуфике. Злоумышленница частями выносила денежные средства из квартиры своей подопечной, деньги она потратила на то, чтобы закрыть кредиты и долги за коммунальные услуги. Обнаружив пропажу двух миллионов рублей, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы.

Ранее россиянин ограбил пенсионерку, потерявшую сознание на остановке.

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