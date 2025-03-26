Дезертир избивал свою девушку и жил за ее счет в Якутии, скрываясь от военной полиции

Жительница Якутии пострадала от рук экс-бойфренда, который оказался дезертиром. Об этом она рассказала SakhaDay.

В декабре прошлого года Надежда из села Верхневилюйск познакомилась во «ВКонтакте» со Степаном. Уже 15 января молодые люди стали жить вместе в доме девушки, а спустя пару недель она узнала, что Степан находится в уголовном розыске после того, как не вернулся на фронт из отпуска в августе-сентябре 2024 года.

«Позднее я узнала, что осенью и зимой он скрывался у нескольких девушек, которые как и я убегали от него. Одной из них он сломал автомобиль. Он меня запугивал угрозами, <...> если я сдам его военной полиции. Мне он тоже угрожал расправой», – рассказала Надежда.

8 февраля мужчина избил возлюбленную до потери сознания и воткнул нож ей в бедро. Конфликт произошел из-за необоснованной ревности Степана, который все это время продолжал жить на зарплату своей девушки. Та подрабатывала в такси, и молодой человек выезжал на заказы вместе с ней, прячась в багажнике автомобиля, чтобы она «не сбежала и не изменила с клиентами».

Затем Степан заставил Надежду продать старую машину и взять кредит на покупку новой. Он контролировал ее жизнь все больше, а 16 марта вновь применил к партнерше физическое насилие, и она сбежала к подруге. Тогда мужчина испортил ножом все вещи в доме, разбил телевизор, забрал 140 тыс. рублей, оставшихся с продажи автомобиля, и уехал в Якутск, где его задержали и поместили в военный изолятор.

Надежда обратилась в прокуратуру. Она надеется привлечь своего бывшего молодого человека к уголовной ответственности за побои и кражу, а тот продолжает угрожать ей, даже находясь за решеткой.

Ранее тюменка пожаловалась на бывшего молодого человека, который уже почти год преследует ее.