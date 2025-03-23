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Тюменка пожаловалась на бывшего молодого человека, который уже почти год преследует ее

Тюменка обвинила экс-партнера в сталкинге и пожаловалась на бездействие полиции
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Depositphotos

Житель Тюмени уже почти год преследует бывшую девушку, которая разорвала отношения. Об этом она рассказала «Осторожно, новости».

В июне прошлого года Полина рассталась с 36-летним Эльнуром, который сразу стал шантажировать ее и требовать продолжения интимных отношений, угрожая рассказать ее родителям о «плохом образе жизни» дочери. Через три месяца после первых угроз девушка заблокировала мужчину, но тот начал преследовать ее и организовал телефонные атаки, оставляя от имени бывшей заявки на сайтах микро-финансовых организаций и наркологических клиник.

Также Эльнур, утверждает пострадавшая, караулит ее у работы, несколько раз в день звонит в домофон и переводит по 1 копейке в приложении банка, чтобы писать сообщения. Кроме того, он звонит работодателю своей бывшей девушки и оставляет негативные отзывы на салон, в котором она работает.

«Публиковал посты-объявления с указанием моего номера, якобы я отдаю собак и кошек дорогих пород и ищу новые знакомства. Мой телефон буквально разрывался от звонков и сообщений. Я приняла решение сменить номер. Но человек нашел мой новый номер, и все только усугубилось», — пожаловалась Полина.

Она уже написала два заявления в полицию, но правоохранители дали ей понять, что привлекать к ответственности сталкера не собираются, пока он не совершит тяжкое преступление.

Ранее отвергнутый россиянин преследовал бывшую девушку и выстрелил в ее окно.

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