Почти половина россиян назвали Арктику важным регионом для России

Почти половина россиян (42%) считают Арктику важным регионом для России, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 29% респондентов ценят уникальную природу и ресурсы Арктики, 19% воспринимают ее как «другую планету», 6% признались, что недостаточно знают об этом регионе, а для 4% Арктика – это место действия фантастических сюжетов.

Для 34% респондентов Арктика является кладовой полезных ископаемых, 27% опрошенных восхищаются ее природными феноменами, 27% подчеркивают ее геополитическое значение, а 12% задумываются о научных исследованиях в регионе.

Также в ходе опроса 58% россиян выразили уверенность, что жизнь в Арктике станет возможной благодаря современных технологиям, а 33% назвали условия для жизни в регионе экстремальными.

Главным стимулом для развития Арктики 47% назвали инвестиции бизнеса в технологии, 30% — госпрограммы поддержки, а 16% — популяризацию туризма.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 14 по 24 февраля 2025 года. Всего в опросе приняли участие 126 760 интернет-пользователей.