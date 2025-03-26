Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почти половина россиян назвали Арктику важным регионом для России

Rambler&Co: 29% россиян ценят уникальную природу Арктики
close
Shutterstock/Andrei Stepanov

Почти половина россиян (42%) считают Арктику важным регионом для России, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 29% респондентов ценят уникальную природу и ресурсы Арктики, 19% воспринимают ее как «другую планету», 6% признались, что недостаточно знают об этом регионе, а для 4% Арктика – это место действия фантастических сюжетов.

Для 34% респондентов Арктика является кладовой полезных ископаемых, 27% опрошенных восхищаются ее природными феноменами, 27% подчеркивают ее геополитическое значение, а 12% задумываются о научных исследованиях в регионе.

Также в ходе опроса 58% россиян выразили уверенность, что жизнь в Арктике станет возможной благодаря современных технологиям, а 33% назвали условия для жизни в регионе экстремальными.

Главным стимулом для развития Арктики 47% назвали инвестиции бизнеса в технологии, 30% — госпрограммы поддержки, а 16% — популяризацию туризма.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 14 по 24 февраля 2025 года. Всего в опросе приняли участие 126 760 интернет-пользователей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами