Отдавший мошенникам несколько млн россиянин спустя три года вновь стал их жертвой

Отдавший 2,7 млн аферистам сахалинец спустя три года вновь стал их жертвой

Мошенники повторно обманули жителя Сахалина, который три года назад уже становился их жертвой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Потерпевшим стал 75-летний мужчина. С ним связались неизвестные и пообещали помочь с возращением его средств со счетов ликвидированных брокерских компаний. Доверившись незнакомцам, пенсионер лишился более 324 тысяч рублей.

В полиции уточнили, что в 2022 году мошенники аналогичным способом выманили у мужчины 2,7 млн рублей.

В этот раз пенсионер быстрее раскусил преступный замысел аферистов, но все равно попался на их удочку.

До этого сообщалось, что в Уфе женщина потеряла 4,5 млн рублей, доверившись мошенникам. Злоумышленники действовали по стандартной схеме: запугивая жертву тем, что она может лишиться накоплений, они убедили ее перевести все деньги на «безопасные» счета.

Ранее эксперт предупредила, что телефонные мошенники стали представляться россиянам сотрудниками «Энергосбыта».