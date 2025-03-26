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Отдавший мошенникам несколько млн россиянин спустя три года вновь стал их жертвой

Отдавший 2,7 млн аферистам сахалинец спустя три года вновь стал их жертвой
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Depositphotos

Мошенники повторно обманули жителя Сахалина, который три года назад уже становился их жертвой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Потерпевшим стал 75-летний мужчина. С ним связались неизвестные и пообещали помочь с возращением его средств со счетов ликвидированных брокерских компаний. Доверившись незнакомцам, пенсионер лишился более 324 тысяч рублей.

В полиции уточнили, что в 2022 году мошенники аналогичным способом выманили у мужчины 2,7 млн рублей.

В этот раз пенсионер быстрее раскусил преступный замысел аферистов, но все равно попался на их удочку.

До этого сообщалось, что в Уфе женщина потеряла 4,5 млн рублей, доверившись мошенникам. Злоумышленники действовали по стандартной схеме: запугивая жертву тем, что она может лишиться накоплений, они убедили ее перевести все деньги на «безопасные» счета.

Ранее эксперт предупредила, что телефонные мошенники стали представляться россиянам сотрудниками «Энергосбыта».

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