OC: в Англии создали самоохлаждающуюся банку для напитков

Компания в Англии создала первую в мире самоохлаждающуюся банку для напитков, пишет Oddity Central.

Компания Delta H Innovations представила инновационные алюминиевые банки Cool Can, которые охлаждают напитки без холодильника. Достаточно нажать кнопку на дне — и через 10 минут содержимое остывает до шести-семи градусов, сохраняя температуру до 45 минут.

Технология основана на основе химии: при нажатии кнопки вода из резервуара вступает в реакцию с солями внутри двойных стенок банки, создавая эффект охлаждения. Индикатор в виде снежинки меняет цвет, сигнализируя, что напиток готов.

Первые тестировщики подтвердили, что банка действительно быстро холодеет, а на поверхности появляется конденсат.

«Можно было подумать, что такое изобретение создадут крупные корпорации, а не парень из Суонси в своей спальне», — шутит основатель стартапа Джеймс Вайс.

Сейчас Delta H Innovations ведет переговоры с Coca-Cola и Red Bull о внедрении технологии. Первые тесты могут пройти уже этим летом на музыкальных фестивалях.

Банка полностью перерабатывается и сокращает затраты на охлаждение, но из-за конструкции вмещает на 30% меньше напитка, чем обычная.

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