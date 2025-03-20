Компания в Японии создала самые точные часы в мире, пишет Oddity Central.

Японский производитель Shimadzu Corp выпустил на рынок уникальные стронциевые оптические решетчатые часы Aether Clock OC 020, которые претендуют на звание самых точных часов в мире. Стоимость одной такой установки превышает $3 млн.

Внешне часы больше напоминают небольшой холодильник, чем традиционные часы. При этом их точность поражает — отклонение на одну секунду произойдет лишь через 10 миллиардов лет. Это в 100 раз точнее, чем у цезиевых атомных часов, которые сегодня используются для определения стандарта секунды, утверждают создатели.

«Компактный размер позволяет легко перемещать устройство, а его применение может быть расширено до измерения гравитационного потенциала с использованием общей теории относительности», — сообщили в компании.

Оптические решетчатые часы могут использоваться в различных научных и практических целях, включая мониторинг движения тектонических плит и изменений земной коры из-за вулканической активности с точностью до нескольких сантиметров. Это открывает новые возможности для их интеграции в социальную инфраструктуру.

Принцип работы часов основан на использовании атомов, охлажденных лазером, которые помещаются в оптическую решетку. Высокоточные тактовые переходы анализируются в криогенной термостатической камере. Устройство оснащено вакуумной камерой для спектроскопии, оптическим резонатором и лазерной системой управления.

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