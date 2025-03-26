Врач назвала продукты, которые нужно активнее включать в рацион в пост

Врач Саволюк: бобовые и грибы нужно активнее включать в рацион в пост

Во время Великого поста важно активнее включать в свой рацион питания бобовые и грибы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Антонина Саволюк.

По ее словам, чечевица, фасоль, нут, горох могут стать источниками растительного белка и кальция, замороженные, сушеные и свежие грибы — белка и других незаменимых для организма веществ. Врач также рекомендует есть больше овощей и зелени.

«Если раньше это была только, скажем, свекла, морковь и картошка, то сейчас стоит добавить, например, еще и редис, редьку, топинамбур, репу и так далее. <...> Кроме того, советую во время поста активнее включать в рацион водоросли. В них и белка достаточно, и много йода, который активирует наши обменные процессы», — добавила Саволюк.

Специалист добавила, что в случае ухудшения самочувствия во время поста важно проконсультироваться с врачом.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что продукты растительного происхождения, например бобовые, гречка и соя, помогут заменить мясные блюда во время Великого поста. По ее словам, из них можно будет получить необходимые на фоне дефицита белка аминокислоты.

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