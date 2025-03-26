Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала продукты, которые нужно активнее включать в рацион в пост

Врач Саволюк: бобовые и грибы нужно активнее включать в рацион в пост
close
Minadezhda/Shutterstock/FOTODOM

Во время Великого поста важно активнее включать в свой рацион питания бобовые и грибы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Антонина Саволюк.

По ее словам, чечевица, фасоль, нут, горох могут стать источниками растительного белка и кальция, замороженные, сушеные и свежие грибы — белка и других незаменимых для организма веществ. Врач также рекомендует есть больше овощей и зелени.

«Если раньше это была только, скажем, свекла, морковь и картошка, то сейчас стоит добавить, например, еще и редис, редьку, топинамбур, репу и так далее. <...> Кроме того, советую во время поста активнее включать в рацион водоросли. В них и белка достаточно, и много йода, который активирует наши обменные процессы», — добавила Саволюк.

Специалист добавила, что в случае ухудшения самочувствия во время поста важно проконсультироваться с врачом.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что продукты растительного происхождения, например бобовые, гречка и соя, помогут заменить мясные блюда во время Великого поста. По ее словам, из них можно будет получить необходимые на фоне дефицита белка аминокислоты.

Ранее россиянам посоветовали рецепты полезных блюд в пост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами