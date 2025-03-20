Врач рассказала об альтернативах мясным блюдам в пост

Продукты растительного происхождения, например бобовые, гречка и соя, помогут заменить мясные блюда во время Великого поста. Об этом в беседе с RT рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, из них можно будет получить необходимые на фоне дефицита белка аминокислоты. Помимо этого, врач рекомендует включать в рацион питания кунжут, бразильские орехи и тыквенные семена, чтобы получить кальций, селен и цинк.

«Составляя таким образом рацион, нужно не просто ограничить себя в желаниях, а переходить на другие альтернативные источники в данный момент, потому что задача этих ограничений — не разрушить нас никаким образом», — добавила Соломатина.

Эксперт также посоветовала следить за своим ментальным здоровьем во время соблюдения поста, потому что отказ от привычных продуктов питания является психологически сложным моментом для человека.

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух до этого говорила, что орехи или семечки можно добавлять в салаты или каши во время Великого поста, чтобы сделать их более сытными и получать достаточное количество энергии. По ее словам, насыщение могут дать животные или растительные жиры и большое количество белка.

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