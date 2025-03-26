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Дизайнеры рассказали, чем заменить шторы в квартире

Pravda.Ru: стеклянные панели с узорами помогут заменить шторы в квартире
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miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Раздвижные панели на рельсах помогут заменить шторы в квартире и создать уют в ней. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных дизайнеров интерьера.

По их словам, это один из самых стильных и функциональных вариантов, они выполнят защитную функцию и придают интерьеру минималистичный и элегантный вид. Кроме того, можно заменить шторы на декоративные стеклянные панели с узорами, чтобы добавить пространству утонченности и оригинальности. К бюджетному варианту специалисты отнесли вариант оформления окон с помощью растений.

«Тем, кто предпочитает более классические и надежные решения, можно обратить внимание на деревянные ставни. Они снова набирают популярность и могут быть выполнены как в натуральных оттенках, так и в пастельных тонах, подходящих под стиль интерьера», — добавили в сообщении.

Психолог Дарья Дугенцова до этого говорила, что преобладающие в интерьере цвета напрямую влияют на нервную систему человека и на его психоэмоциональное состояние. Например, яркие цвета — красный, оранжевый, — повышают тревожность и раздражительность, отметила она.

Ранее ведущий «Модного приговора» показал новые фото интерьера квартиры в Москве.

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