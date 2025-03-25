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Психолог рассказала, как разные цвета в интерьере влияют на настроение

Психолог Дугенцова: яркие цвета в интерьере провоцируют у людей раздражительность
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LOOK Photography/Global Look Press

На нервную систему человека и на его психоэмоциональное состояние напрямую влияют преобладающие в интерьере цвета. Например, яркие цвета — красный, оранжевый, — повышают тревожность и раздражительность, рассказала психолог Дарья Дугенцова Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, цвета действуют на зрительную и лимбическую мозговые системы. Так, холодные оттенки синего и зеленого успокаивают и снижают стресс. Нейтральные и пастельные оттенки на эмоции почти не влияют, но и не перегружают, отметила психолог.

«Соответственно, избыток ярких цветов [в интерьере], особенно красного, действительно может повышать раздражительность и утомляемость. А мягкие тона в окружении, наоборот, помогают расслабиться и восстанавливаться», — пояснила она, добавив, что оформление жилья – не только дело вкуса, но и забота о здоровье.

Помимо влияния на нервную систему, цвета создают фоновый режим. Так, например, если человеку не нравятся тона его жилища, то он всегда будет напряжен, на подсознательном уровне будет копиться неприязнь, отметила Дугенцова. Все это в конечном итоге сказывается на формировании тревоги, заключила она.

Напомним, эксперты также отмечают, что нежно-голубой цвет в интерьере может сделать комнату холодной и отчужденной, а также вызвать чувство грусти, если неправильно сочетать его с другими оттенками. Чтобы избежать мрачных оттенков, дизайнеры рекомендуют комбинировать цвета с теплыми акцентами или использовать их в умеренных количествах.

Ранее дизайнер назвала главные особенности русского стиля в интерьере.

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