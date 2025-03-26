В Самаре открылся новый логоцентр российского маркетплейса

Объединенная компания Wildberries и Russ открыла новый склад в Самаре для приема поставок товаров продавцов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Склад площадью 179 тыс. кв. м. уже начал принимать на хранение товары продавцов, также он работает для приемки поставок по модели «Маркетплейс».

На хранение принимаются все категории товаров, кроме продуктов питания, горючих товаров, товаров для животных, комплексных пищевых добавок и БАДов.

В компании отметили, что открытие этого логистического комплекса будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства в регионе — продавцы смогут выгоднее делать поставки на склад, снижая затраты на логистику до других объектов, и увеличивать свои обороты.

На складе установили автоматический сортировочный конвейер, который может обработать порядка 200 тыс. единиц товара в сутки.

В дальнейшем компания продолжит поэтапно внедрять автоматизированную сортировочную систему, производительность которой в перспективе составит до 1,5 млн товаров в сутки.

Wildberries и Russ доставляет заказы покупателям не только из логоцентров, находящихся в регионе, но и со складов по всей стране — в зависимости от того, где заказанные товары есть в наличии на хранении. Поэтому логоцентр в Самарской области также станет отправной точкой для заказов и в другие регионы, добавили в компании.

Ожидается, что вместимость склада при полном запуске будет достигать 120 млн единиц товаров.