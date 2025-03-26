Названы опасные болезни, которые вызывают дрожание головы

Дрожание головы может быть симптомом серьезных заболеваний или опасного отравления. Об этом kp.ru рассказал врач-невролог Николай Котельников.

«Появление дрожания в молодом возрасте — явление редкое и, как правило, связано с наследственными заболеваниями, болезнью накопления меди, отравлением ртутью, мышьяком, свинцом», — сказал врач.

По его словам, в случае появления симптома важно сразу обратиться к специалисту, чтобы выявить проблему на ранней стадии. Чтобы не допустить недуга, Котельников посоветовал снизить число стрессов, избегать эмоциональных нагрузок, а также исключить алкоголь и уменьшить потребление кофеина.

Терапевт, главный врач клиник «Семейная» на Сходненской и Речном вокзале Александр Лаврищев до этого рассказал «Газете.Ru», что симптомы сотрясения головного мозга включают в себя головную боль, тошноту и/или рвоту, иногда повторяющиеся; головокружение и шаткость походки; нечеткость зрения; усталость и сонливость (гораздо реже — бессонницу); трудности с концентрацией внимания и запоминанием новой информации; эмоциональную раздражительность; звон в ушах или шум в голове.

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