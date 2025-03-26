Москвич с пистолетом устроил погром в кафе из-за ревности к бывшей жене

В Москве мужчина с пистолетом напал бывшую жену на ее рабочем месте и устроил там погром, сообщает РЕН ТВ.

Все произошло в одном из заведений общепита в самом центре Москвы. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, агрессивный мужчина ворвался в офисное помещение во время совещания и стал кидаться на людей. Им удалось выгнать злоумышленника, но вскоре он пришел уже с оружием. Таким образом москвич пытался вернуть бывшую жену — сотрудницу кафе.

Нападавший угрожал ей, а затем распылил в лицо перцовый баллончик. Пострадавшая говорит, что муж постоянно ее ревновал, когда они еще жили вместе, и не стеснялся поднимать на супругу руку при свидетелях. На этот раз очевидцами стали коллеги женщины, которые попытались ее защитить. Однако охранник, пытавшийся задержать агрессора, также пострадал. Спустя сутки после инцидента женщина по-прежнему жалуется на боль в глазах. Она написала заявление в полицию и собирается обращаться в суд.

Ранее в Подмосковье врач из ревности изрезал ножом жену на глазах у детей.