В Подмосковье врач изрезал ножом жену на глазах у детей

В Подмосковье мужчина признался в нападении с ножом на жену из ревности

Жителя Подмосковья обвинили в нападении на жену. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 37-летний мужчина несколько раз ударил супругу ножом из-за ревности. Спасти пострадавшую не удалось.

«Следователем проведен осмотр места, изъят нож, смывы, назначены экспертизы. В ходе допроса мужчина признался и раскаялся в содеянном», – сообщается в публикации.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в Павловском Посаде. Известно, что мужчина работал врачом скорой помощи, в последнее время много выпивал и избивал жену. При этом до этого женщина обращалась в полицию, но несколько раз забирала заявления, так как хотела сохранить семью.

В день инцидента за нападением наблюдали дети пары, дочери 11 и 13 лет, одна из них обратилась в полицию.

В семье еще двое детей, самому младшему меньше двух лет. Супруга была акушером-гинекологом.

Ранее ревнивец из Кузнецка угрожал распилить бывшую жену бензопилой.