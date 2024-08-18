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Названы регионы России с самыми умными домами

Жители Челябинска больше всего покупают умную технику для дома

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Shutterstock/Gorodenkoff

По данным аналитиков ВсеИнструменты.ру, жители Челябинска, Перми и Самары активнее всего интересовались умной техникой для дома. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По всей России заметен тренд на интерес к умной технике для дома. Например, спрос на роботы-пылесосы вырос в июле 2024 года на 204%, на умные лампы – на 47%.

Также в стране растет популярность техники для комфорта в жилье. Интерес к теплым полам увеличился на 28%, а сплит-системы этим летом россияне покупали в 3 раза больше, чем в прошлом году.

Челябинск стал лидером по спросу на умные гаджеты и товары для комфорта дома. Вырос интерес к следующим категориям товаров: роботы-пылесосы (+200%), теплые полы (+100%), сплит-системы (+100%), оборудование для очистки воздуха (+86%).

Пермяки заняли второе место по уровню технологичности своих домов и квартир. В регионе вырос спрос на технику для очистки воздуха (+300%), роботы-пылесосы (+167%) и теплые полы (+13%).

На третьем месте по интересу к технологиям для дома оказались жители Самары, где наблюдается заметный рост спроса на теплые полы (+229%), роботы-пылесосы (+200%), сплит-системы (+175%) и технику для очистки воздуха (+33%).

Также активно товары категории покупали в Новосибирске, Волгограде, Санкт-Петербурге и Казани. Так, например, спрос на умное освещение заметно вырос у новосибирцев (+250%) и казанцев (+100%). Жители Волгограда чаще покупали беспроводные дверные звонки (+100%), а в Санкт-Петербурге вырос интерес к сплит-системам (+78%).

Наименьший спрос на умную технику для дома зафиксирован среди жителей Краснодара. Менее активно в регионе покупали оборудование для очистки воздуха (-75%), умные лампы (-50%) и теплые полы (-23%).

Ранее россиянам рассказали, из каких стран и какие товары лучше заказывать.

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