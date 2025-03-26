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Три российских лыжника выехали за пределы трассы и застряли в горном массиве

В Краснодарском крае спасли лыжников, застрявших в горном массиве
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МЧС России

В Краснодарском крае спасли троих лыжников, которые выехали за пределы трассы и застряли в горном массиве. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел на горном массиве Аибга. Три лыжника из Сочи выехали за пределы оборудованной трассы горнолыжного курорта и оказались на участке со сложным рельефом, откуда не смогли самостоятельно выбраться. При попытке спуска один из них получил перелом голеностопа.

Сотрудники экстренных служб для спасения лыжников задействовали вертолет Ка-32 МЧС России, так как люди находились в труднодоступной и удаленной области. Их подняли на борт и доставили на базу спасотряда.

До этого рыбак из Ленинградской области уплыл в Вологодчину на отколовшейся льдине. Сотрудники экстренных служб оперативно настигли льдину с людьми еще в Ленинградской области и эвакуировали всех, кроме одного — мужчина отказался от помощи и поплыл дальше.

Ранее в Улан-Удэ врач спас провалившихся под лед мать с ребенком.

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