Россиянам ответили, стоит ли ждать возвращения западных ювелирных брендов

Западные ювелирные бренды начинают задумываться о возвращении на российский рынок, но речь идет о тех, кто покинул его добровольно, а не под давлением санкций. Однако для компаний, которые были вынуждены уйти из-за ограничительных мер, ситуация выглядит сложнее, рассказала «Газете.Ru» Анна Лардо, основательница ювелирной компании Lardaux.

«Многие известные ювелирные марки покинули рынок надолго, и их возвращение, а тем более восстановление позиций, будет непростым. Остались закрытые бутики Cartier и Tiffany & Co с долгосрочными контрактами, но в прошлом году они окончательно завершили свою деятельность, а Richemont Group даже распродали все оборудование. Поэтому вряд ли в ближайшее время мы увидим официальное открытие бутиков ювелирных гигантов — они ушли надолго, и начать все заново будет сложно», — отметила она.

Российские ювелирные компании пока что не могут конкурировать с вековой историей и многомиллионными инвестициями, которые сделали западные бренды столь узнаваемыми. А иностранные игроки явно заинтересованы в возвращении на российский рынок.

«Я думаю, как только появится возможность, они начнут использовать схемы параллельного импорта через ОАЭ и другие страны, хотя сейчас официально такие поставки не одобряются», — предположила эксперт.

Тем не менее возвращение мировых брендов не окажет существенного влияния на российские компании. Отечественные ювелиры за последние три года смогли укрепить свои позиции на рынке, активно заявляя о себе в медиа и привлекая внимание потребителей.

«Однако те, кто привык покупать украшения премиальных брендов, продолжают это делать, просто приобретая товары не через официальные магазины. Они проинформированы о существовании локальных ювелиров и дизайнеров, но как не покупали, так и не покупают их продукцию. Хотя многие мировые ювелирные дома официально покинули рынок, некоторые компании продолжают сотрудничать с ними. Например, мы работаем с топовыми ювелирными брендами через партнерские схемы, поэтому российские потребители не потеряли доступ к этим товарам полностью», — резюмировала Лардо.

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