Россиянам назвали способы, как распознать подделку ювелирного украшения

Высокий спрос на ювелирные изделия приводит к появлению большого количества подделок, и зачастую отличить подлинное украшение от имитации бывает непросто. Как это сделать, «Газете.Ru» рассказала ювелир, геммолог и основатель Ювелирного дома EIRINE Ирина Шамилова.

Чтобы отличить настоящее золото от подделки, стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов.

«Во-первых, проверьте пробу: настоящее золото всегда имеет клеймо с пробой, которая указывает на его каратность. В разных странах используются свои обозначения, например, голова орла во Франции или лев в Великобритании. Во-вторых, обратите внимание на цвет золота: чистое золото (24 карата) обладает насыщенным желтым оттенком, но из-за своей мягкости оно часто сплавляется с другими металлами, что может влиять на его цвет. Слишком яркий или неестественный оттенок может свидетельствовать о позолоте. В-третьих, золото не магнитится, поэтому, если украшение притягивается магнитом, это, скорее всего, подделка. Также стоит оценить качество отделки: настоящее золото отличается гладкой и аккуратной обработкой, без видимых дефектов», — объяснила она.

При выборе украшений с драгоценными камнями также важно знать несколько особенностей. Например, настоящие рубины имеют насыщенный «огненно-красный» цвет, а если камень выглядит темно-красным, это может быть гранат, а не рубин.

«Драгоценные камни редко бывают идеальными: при внимательном рассмотрении можно заметить небольшие трещинки или вкрапления минералов, которые отсутствуют в подделках. Алмаз — самый твердый минерал, который можно повредить только другим алмазом. Если провести по нему наждачной бумагой, настоящий бриллиант останется без царапин. Другие драгоценные камни, хотя и мягче алмаза, все же тверже стекла. Проведите камнем по краю стекла: если останется царапина, камень, скорее всего, натуральный. Также драгоценные камни плохо проводят тепло, поэтому, если поднести камень к губам, натуральный камень останется холодным, а имитация быстро нагреется. Искусственные сапфиры представляют собой стекло, обработанное по технологии, имитирующей процесс формирования натуральных камней. Однако, поскольку основой таких сапфиров является стекло, внутри них часто остаются мелкие пузырьки воздуха, которые никогда не встречаются в природных камнях», — добавила ювелир.

Натуральный жемчуг может быть идеально круглым и безупречным по цвету, но его стоимость высока. Однако, если жемчуг выглядит слишком ровным и безукоризненным, то это может быть и подделка.

«Обратите внимание на блеск: настоящий жемчуг имеет особое сияние и блеск. Натуральная жемчужина «улыбается» своей будущей владелице, на самом деле это особый блик на поверхности натурального жемчуга, который мы видим на свету постоянно, разворачивая жемчужину к себе любой стороной. Также осмотрите отверстия: у настоящего жемчуга края отверстий четкие и ровные, а у искусственного — часто округлые и грубые. Отслаивание краски вокруг отверстия указывает на подделку», — резюмировала она.

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