Эксперт спрогнозировал обрушение цен на машины после возвращения западных автоконцернов

Западные автопроизводители могут вскоре вернуться в Россию, что усилит конкуренцию на рынке и обрушит цены на автомобили, заявил в беседе с «Газетой.Ru» Владимир Моженков, бизнес-эксперт, основатель и генеральный директор Mozhenkov Progress Consulting.

«Я уверен, что мировые автоконцерны — европейские, американские, японские, корейские — вернутся на российский рынок. Это огромный рынок, который приносил производителям значительные доходы, и их уход был для них болезненным. Возвращение неизбежно», — отметил эксперт.

Сейчас российский авторынок фактически передан китайским брендам, которые за последние два года укрепили свои позиции — в 2023 году в России было продано более 500 тысяч автомобилей китайского производства, а в 2024 году — более 900 тысяч. Однако, по словам Моженкова, китайские компании ведут бизнес в России жестко, а их стратегии ориентированы на краткосрочные выгоды.

«Китайские товарищи не стали для России бизнес-товарищами, поскольку заняли довольно агрессивную бизнес-позицию, работая с нами с позиции силы, заметно завышая цены на свою продукцию, считая, что они нас выручили, а значит, могут диктовать свои условия и управлять ситуацией без учета общепринятых норм. Однако у них нет той управленческой культуры, которая была у западных брендов. Главное для них — продать больше здесь и сейчас, без долгосрочных инвестиций в рынок и инфраструктуру, а такая стратегия в бизнесе — в особенности в автомобильном — проигрышная», — подчеркнул эксперт.

При этом китайские компании, по словам Моженкова, не только получили российский рынок на «блюдечке с голубой каемочкой», но и воспользовались мировым опытом, накопленным нашими специалистами.

«В дилерских центрах, представительствах и дистрибьюторских компаниях работают российские профессионалы, которые ранее взаимодействовали с западными брендами. Они поделились с китайскими коллегами знаниями о построении дилерской сети, логистике, гарантийных обязательствах, системе обучения персонала. Китайцы этот опыт активно переняли и теперь применяют его не только в России, но и на других рынках — в Азии, Африке, расширяя свои позиции по всему миру», — добавил эксперт.

Возвращение западных компаний, по мнению Моженкова, серьезно изменит баланс сил. Он прогнозирует, что как минимум 50% российских дилеров, работающих с китайскими марками, будут готовы снова сотрудничать с европейскими и американскими производителями. Это приведет к жесткой конкуренции, которая пойдет на пользу потребителям: цены на автомобили могут снизиться на 1–3 млн рублей в зависимости от бренда.

«Не все китайские бренды выживут в новых условиях, но конкуренция точно заставит их пересмотреть свою стратегию. Это приведет к улучшению сервиса, снижению цен и повышению качества автомобилей. В выигрыше окажется потребитель», — уверен эксперт.

По его прогнозам, при возвращении западных компаний рынок может вырасти с текущих 1,5–1,6 млн автомобилей в год до 2 млн и выше.

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