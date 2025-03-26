Врач объяснил, можно ли вылечить грыжу народными средствами

Грыжи брюшной стенки — распространенное явление, с которым сталкивается примерно каждый пятый житель планеты. Однако, несмотря на возможные осложнения, многие откладывают визит к врачу, надеясь на народные методы. К сожалению, такие способы лечения не только неэффективны, но и могут усугубить ситуацию, отметил врач-хирург «СМ-Клиника» Ильдус Мухаметов.

По мнению хирурга, наиболее распространены паховые, пупочные и послеоперационные грыжи — они составляют около 96% всех случаев. Чаще всего у пациентов диагностируются паховые грыжи (примерно в 80% случаев), реже — пупочные и послеоперационные. Независимо от локализации, механизм их образования одинаков: органы брюшной полости частично или даже иногда полностью выходят за пределы брюшной стенки.

Причины появления грыж могут быть различными. В первую очередь это возрастные изменения тканей, резкие колебания массы тела, избыточный вес и малоподвижный образ жизни, беременность у женщин, чрезмерные физические нагрузки (включая спортивные тренировки и подъем тяжестей), особенности анатомического строения пациентов, травмы, последствия хирургических вмешательств (в случае послеоперационных грыж).

Грыжевое выпячивание может быть разных размеров — от небольшого (размером с горошину) до значительного (размером с кулак и даже больше). В отдельных случаях, особенно после хирургических вмешательств на брюшной полости, формируются гигантские вентральные грыжи.

Небольшие грыжи нередко проявляются только при натуживании, физической нагрузке, кашле, а затем исчезают в состоянии покоя. Однако есть ряд тревожных симптомов, указывающих на возможные осложнения: резкая боль в месте выпячивания, тошнота, рвота, вздутие живота, признаки кишечной непроходимости.

«Особую опасность представляет ущемление грыжи, когда часть органа застревает в грыжевых воротах, нарушается кровообращение и может развиться некроз тканей. На начальных стадиях ущемления грыжевое выпячивание иногда удается вправить, но к подобным вправлениям стремиться не следует, так как это не решает проблему радикально и при попытке вправить грыжевое выпячивание описан ряд грозных осложнений. Наличие грыжи уже говорит о слабости брюшной стенки, которую необходимо укреплять хирургическим путем. Со временем грыжевой дефект всегда стремится к увеличению, увеличиваются и размеры самого грыжевого выпячивания и, соответственно, в таких случаях хирургическое вмешательство становится более объемным», — отметил Мухаметов.

По его словам, многие люди, к сожалению, пытаются самостоятельно справиться с серьезной проблемой и прибегают к разным народным средствам лечения грыж. В практике врача были случаи, когда пациенты пытались лечить пупочные или паховые грыжи растираниями или компрессами на травяных отварах. Кто-то готовит компрессы на основе листьев крапивы и сметаны, а потом эту массу наносит на грыжу и сверху прикладывает листья лопуха или капусты для того, чтобы грыжа скорее затянулась.

Есть и такие «умельцы», которые изготавливают компрессы с глиной, эфирными маслами и всевозможными спиртовыми настойками. Некоторые люди с грыжей верят в оздоровительную силу тепловых процедур и бани — якобы это помогает уменьшить болевой синдром и ускорить регенеративные процессы, а вместе с этим и устранить грыжу без особых усилий. Люди готовы на самые неожиданные эксперименты, лишь бы избавиться от неприятных болезненных симптомов и убрать «шишку» на животе или в паху, которая доставляет много физического дискомфорта.

Однако, по мнению хирурга, в случае с грыжами народная медицина не просто малоэффективна, но иногда даже может оказаться крайне вредной для здоровья. Особенно при ущемленной грыже ни в коем случае нельзя экспериментировать со своим здоровьем. Это только усугубит проблему и может привести к серьезным последствиям.

Самое правильное, что может сделать человек с грыженосительством, — это обратиться за помощью к специалисту и обсудить с ним возможные варианты лечения. Сегодня в хирургии большая часть грыжевых выпячиваний оперируется малотравматичными методиками, одна из которых — лапароскопическая герниопластика.

«Это хирургическая методика, при которой через 5 мм проколы передней брюшной стенки, содержимое грыжевого мешка возвращается в брюшную полость, сам грыжевой мешок иссекают при необходимости, а дефект укрепляется сетчатым имплантом. Существуют и открытые методики герниопластики. Выбор метода зависит от типа и локализации грыжи, состояния здоровья пациента и наличия у него хронических сопутствующих заболеваний. Если возможно провести малоинвазивную операцию, хирурги отдают предпочтение именно ей, чтобы ускорить восстановление пациента на всех этапах послеоперационного периода», — заключил Мухаметов.

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