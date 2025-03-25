Хирург рассказал, как не пропустить первые симптомы кишечной непроходимости

Кишечная непроходимость относится к числу наиболее тяжелых патологий органов брюшной полости. Под этим состоянием понимается комплекс клинических проявлений, при которых продвижение содержимого по кишечнику затрудняется или полностью прекращается. Последствия этой патологии очень опасны для здоровья. Как не пропустить начальные симптомы кишечной непроходимости, «Газете.Ru» рассказал хирург «СМ-Клиника», врач высшей категории, к.м.н., доцент Андрей Джаджиев.

Как отметил хирург, кишечная непроходимость встречается у 1,2–4% пациентов хирургических стационаров и составляет в среднем 9,4% среди всех неотложных заболеваний брюшной полости. Чаще всего это патологическое состояние развивается у людей в возрасте 30–60 лет, причем у мужчин в два раза чаще, чем у женщин. При отсутствии своевременной медицинской помощи в первые 4–6 часов уровень летальности может достигать 90%.

Среди ключевых факторов, провоцирующих развитие кишечной непроходимости, врач назвал спайки в брюшной полости, которые, как правило, возникают после ранее перенесенных оперативных вмешательств на органах брюшины, а также доброкачественные и злокачественные опухоли толстой и тонкой кишки, сдавление петель кишечника опухолями соседних органов, анатомические особенности строения кишечника (удлиненная сигмовидная кишка) и грыжи различной локализации.

Он посоветовал обратить внимание на симптоматику заболевания, прежде всего, на резкие, схваткообразные боли в животе, которые сопровождаются слабостью и повышенной потливостью у больного человека. Еще один характерный симптом при кишечной непроходимости — рвота, вначале желудочным содержимым, затем с примесью желчи и в последующем кишечным содержимым. При поражении тонкой кишки рвота развивается быстрее и выражена интенсивнее. Если же проблемы с толстой кишкой, рвотный рефлекс менее выражен.

С прогрессированием заболевания симптоматика усиливается. Живот становится асимметричным, вздутым, и у больного нарастают признаки интоксикации организма. Патогенная флора из просвета кишки перемещается в свободную брюшную полость, а также в системный кровоток, вызывая болевой и токсический шок. При этом у пациента наблюдаются побледнение кожи, холодный пот, тахикардия, резкое снижение давления, возможны сильные головокружения. Шок в основном развивается к концу первых или вторых суток болезни.

«Самое опасное, что может угрожать пациенту с кишечной непроходимостью, — некроз тканей и прободение кишечника (образование сквозного отверстия в стенке кишечника, при котором его содержимое попадает в брюшную полость). Это состояние во избежание летального исхода требует немедленного хирургического вмешательства», — добавил Джаджиев.

Основная цель операции — освободить или удалить при необходимости омертвевшие участки кишечника, рассечь спайки и устранить механическое препятствие для нормальной работы органов пищеварения. При некрозе тонкой кишки выполняется резекция с отступом не менее 20 см от видимой части в пределах жизнеспособных тканей. Если же специалисты выявляют проблемы в толстой кишке, удаляют пораженный участок с опухолью и близлежащими лимфатическими узлами.

«Правильная реабилитация после операции — главное условие быстрого восстановления пациентов. Обычно проводятся процедуры, направленные на нормализацию водно-солевого и белкового баланса, снижение уровня интоксикации организма и улучшение моторной функции кишечника. Такое грамотное и комплексное лечение позволяет значительно снизить риск осложнений в будущем и улучшить самочувствие пациентов», — подчеркнул хирург.

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