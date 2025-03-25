Жителю Белгорода дали 18 лет за изготовление взрывчатки по заданию украинских служб

Житель Белгородской области получил 18 лет лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта, включавшую изготовление взрывчатки и средств для повреждения военной техники по заданию украинских боевиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В ведомстве сообщили, что 45-летний житель села Солоти Валуйского городского округа Белгородской области следовал инструкции представителя украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного в России. Мужчина купил компоненты для изготовления взрывчатого вещества. Дальше он сделал взрывчатку и хранил ее, как уточнили в ФСБ, с намерением использовать против безопасности России.

Еще белгородец изготовил самостоятельно и хранил около тысячи заостренных металлических предметов, предназначенных, как установили сотрудники ведомства, для повреждения транспорта ГУ МЧС и техники российских Вооруженных сил. Известно, что фигуранта задержали до совершения преступлений.

Действия белгородца квалифицировали по нескольким уголовным статьям: госизмена, участие в террористической организации, незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. В ФСБ также уточнили, что приговор пока не вступил в силу.

Ранее сотрудника контрольно-надзорного органа РФ задержали по подозрению в госизмене.