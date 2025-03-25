Саратовец ограбил знакомую на первом свидании

19-летний житель Саратова стал фигурантом уголовного дела за ограбление новой знакомой, юноша украл у 32-летней женщины наличные во время свидания. Об этом сообщает портал «СарИнформ».

В полицию обратилась 32-летняя потерпевшая, женщина рассказала, что познакомилась в сети с молодым человеком, пара договорилась о свидании. Россиянка предложила 19-летнему юноше покататься на ее машине, во время прогулки, он заметил в сумке приятельницы крупную сумму денег.

Около часа ночи, когда пара проезжала по улице Дзержинского, злоумышленник схватил сумку с кошельком и убежал. Там, кроме 10 тысяч рублей, находились банковская карта, ключи от автомобиля и документы. Документы он выкинул, а деньги потратил на личные нужды. Подозреваемого в ограблении задержали, возбуждено уголовное дело, юноше может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге женщина заявила об изнасиловании на первом свидании.