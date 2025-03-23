Неизвестный развратил трех мальчиков посреди улицы в Волгограде

В Волгограде разыскивают мужчину, который надругался над тремя мальчиками

В Волгограде ищут неизвестного, который надругался над тремя подростками, сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Инцидент произошел 4 августа на улице Рокоссовского. Пострадавшие — трое мальчиков в возрасте 10 и 11 лет — описали педофила как человека среднего роста и телосложения с темными волосами и светлыми глазами. По их словам, на вид злоумышленнику было 45-55 лет, на руке у него дети заметили квадратные фитнес-часы с черным силиконовым браслетом.

По версии следствия, мужчина, воспользовавшись отсутствием прохожих, совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Правоохранители просят помочь в поимке извращенца всех, кто стал свидетелем или очевидцем этого преступления, а также тех, кто опознал мужчину по фотороботу.

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