Пьяного школьника увезли в реанимацию из дома в Выборге

В Ленобласти школьник выпил на прогулке с друзьями и попал в больницу

В Выборге 13-летний подросток отравился алкоголем, несовершеннолетнего госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «ЛенТв».

13-летнего школьника нашли в подъезде, подросток гулял с друзьями, компания распивала спиртные напитки. Несовершеннолетнему стало плохо, он пришел домой, но не смог открыть дверь квартиры и заснул.

Подросток госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии, у него диагностировано отравление неизвестным веществом. Известно, что мальчика воспитывает мать, с отцом ребенка она в разводе. В отношении женщины составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей. Пострадавший находится под медицинским наблюдением.

До этого сообщалось, что в Петербурге подросток выпил купленный прохожим ром и потерял сознание. Алкоголь несовершеннолетнему никто не продавал, он попросил сделать это прохожего. Получив бутылку рома, подросток выпил треть в одном из дворов и почувствовал недомогание. Он отправился в ближайший торговый центр, но там потерял сознание. Случайные свидетели вызвали медиков, которые отвезли молодого человека в медучреждение.

Ранее в Петербурге трое школьников потеряли сознание, попробовав неизвестные таблетки.