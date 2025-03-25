Подросток проглотил клавишу от клавиатуры во время игры

В Подмосковье школьник заигрался и проглотил клавишу от клавиатуры

15-летний школьник крутил в руках клавишу от клавиатуры и случайно проглотил ее, семья геймера обратилась за медицинской помощью. Об этом сообщает mk.ru.

Подросток играл в онлайн-игру на даче в Одинцовском районе Подмосковья, мальчик увлекся, вытащил из клавиатуры клавишу с буквой и вертел ее в руках. В какой-то момент подросток не заметил, как положил клавишу в рот и сделал глубокий вдох.

Родители доставили сына в больницу, медики не смогли увидеть на рентгене инородное тело. Было принято решение подождать несколько дней, клавиша покинет организм естественным путем. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

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