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В России стартовала акция по сбору макулатуры «БумБатл»

В России стартовала акция по сбору макулатуры «БумБатл»
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Акция «Бумбатл»

В России стартовал новый сезон акции по сбору макулатуры «БумБатл», сообщили организаторы.

Акция проходит в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Цель проекта — сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отметил, что к 2030 году необходимо обеспечить 100% сортировку.

«Примерно пятую часть в мусорном ведре россиянина занимает именно макулатура. Волонтерские акции по сбору вторсырья — это возможность объединить усилия, показать пример и вдохновить других. Такие проекты, как «БумБатл», устанавливают новые стандарты потребления, в которых переработка становится нормой», – отметил Козлов.

Третий год подряд «БумБатл» проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». В рамках «БумБатла» волонтеры проведут серию экологических мероприятий в каждом регионе страны.

«Как и в предыдущих сезонах акции, волонтёры движения станут движущей силой «БумБатла». Теперь акция будет в круглогодичном формате, мы запланировали для участников проекта мастер-классы, образовательные активности, экоуроки и лекции, бумажные флешмобы. Отдельный трек – вовлечение в «БумБатл» молодежи и тех, кто ранее не сдавал макулатуру в переработку. Наша основная цель – поддерживать и помогать государству формировать экономику замкнутого цикла», – сказал сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

С 2025 года акция проходит в новом формате – теперь сдавать макулатуру можно круглый год. Итоги «БумБатла» подведут в марте 2026 года. Чтобы принять участие в акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф.

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