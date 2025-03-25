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В ДНР детские сады и школы перейдут на очную форму обучения

Минпросвещения РФ: детские сады и школы в ДНР возвращаются к очному обучению
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Depositphotos

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что детские сады и школы в Донецке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой в ДНР с 31 марта возобновят очную форму обучения и перейдут к полному рабочему дню. Его слова передает «Интерфакс».

По словам Кравцова, речь идет о 19 школах и 16 детских садах, они вернутся к очному обучению впервые за годы.

«Это важное решение, которое позволит ребятам полноценно включиться в образовательный процесс и будет способствовать активному присоединению школ и детских садов региона к единому образовательному пространству страны. Убежден, что ничто не может заменить живого общения ученика с учителем, и важно, что дети снова смогут получать знания в привычной комфортной обстановке», — пояснил министр.

До этого Кравцов говорил, что в российских школах могут установить в пробном режиме оценку за поведение уже с нового учебного года.

По его словам, в настоящий момент этот вопрос обсуждается министерством. При этом Кравцов отметил, что на слишком долгое время это решение откладываться не будет, пока предстоит проработать все механизмы, чтобы инициатива шла на пользу.

Ранее сообщалось, что каждая третья семья в России ссорится из-за учебы детей.

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