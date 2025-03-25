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Яндекс 360 добавит новые нейросетевые функции в виртуальный офис для бизнеса

У корпоративных клиентов Яндекс 360 появятся новые возможности для бизнеса
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Shutterstock

У корпоративных клиентов виртуального офиса Яндекс 360 (входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech) появятся новые инструменты для ведения бизнеса, сообщает пресс-служба компании.

В виртуальный офис добавят сервис Яндекс Доски для совместной работы и визуализации данных. Ранее инструмент был доступен только крупному бизнесу по модели on-premises.

В корпоративной Яндекс Почте появится Нейрофильтр с YandexGPT, который составляет дайджест важных писем и делает их краткий пересказ, а в сервисе Телемост появится функция суммаризации, благодаря которой нейросеть расшифрует все разговоры участников встреч и подготовит конспект с ключевыми тезисами.

Доступ к сервисам можно будет настраивать по ролевой модели внутри компаний, в зависимости от ролей сотрудников.

По словам коммерческого директора Яндекс 360 Романа Королева, за последние годы в виртуальном офисе появилось много новых функций.

«Возможности наших сервисов будут расти и дальше. В ближайшем будущем мы добавим в Яндекс 360 новые функции на базе искусственного интеллекта, которые помогут бизнесу в решении повседневных задач», — сказал он.

Новые тарифы Яндекс 360 для малого и среднего бизнеса начнут действовать 15 апреля, а для крупных организаций — 26 мая 2025 года.

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