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В российском городе ищут мальчика, который жадно ел из помойки

В Воронеже ищут мальчика, который ел из мусорного контейнера и попал на видео

В Воронеже правоохранительные органы проводят проверку по факту публикации видео, на котором несовершеннолетний питается из мусорного контейнера. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по публикациям средств массовой информации о ребенке, замеченном возле торгового центра», — отметили в надзорном ведомстве.

До этого в Telegram-канале «Жители Шилово» появилось запись, сделанная очевидцем, на которой мальчик копается в мусорном баке, выбирая из пакетов объедки и жадно их поглощает. По словам очевидца, он видел ребенка у торгового центра на улице Острогожской.

«Предварительно, это тот же парень, который недавно потерялся на левом берегу (кто помнит, писали, что там его нашли в компании местных бомжей)», — поделился житель района, приславший кадры с мальчиком.

Ранее в Тольятти сняли на видео пожилую женщину, кормившую детей едой с мусорки.

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