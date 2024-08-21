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Россиянка с гангреной кормила внука из помойки, пока матери не было рядом

В Тольятти заметили прабабушку, кормившую детей едой с мусорки

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Shutterstock

В Тольятти спасли детей, которых мать оставила с больной прабабушкой. Об этом сообщает samara.aif.ru.

На пенсионерку обратили внимание после того, как уставшая женщина несколько раз выгуливала двоих детей днем и отдыхала в парке. Волонтеры навестили семью, но каких-либо проблем не заметили, так как дома было чисто, старший мальчик ходил в детский сад.

Спустя некоторое время прабабушку заметили около мусорного бака. Там она нашла бутылку и дала младшему ребенку, чтобы он попил. После этого она села на лавку и заснула. Несмотря на солнечную погоду, ребенок был без головного убора, его пристегнули к детскому велосипеду.

Позже выяснилось, что внучка женщины оставила ей двоих детей, но уже родила третьего от мужа-иностранца, которого депортировали. Проблем с алкоголем у родственницы не было — она просто ушла из дома.

У пенсионерки обнаружили гангрену на обеих ногах. Ее забрали в больницу, после этого детей из семьи изъяли.

«Дети сейчас в безопасности! Они не едят из мусорки и их никто не бьет от усталости», – поделились волонтеры.

В отношении матери проводится проверка.

Ранее в Екатеринбурге женщина нашла на помойке трехлетнюю девочку, сбежавшую из детсада.

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