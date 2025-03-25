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Фейковый полицейский требовал у подростка 300 тысяч рублей за «допуск к ОГЭ»

В Нижнем Новгороде мошенники выманили у подростка 300 тысяч рублей
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Mike_shots/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде мошенники под видом силовиков пригрозили подростку недопуском к ОГЭ и заставили его опустошить банковский счет отца. Об этом сообщает областное управление МВД.

Аферисты сообщили школьнику, что его могут не допустить к сдаче ОГЭ из-за того, что его отец якобы не платит налоги и подозревается в связи с недружественной страной. Злоумышленники убедили школьника включить видеосвязь и показать квартиру, а также сообщили, что единственный способ избежать ответственности — отправить им деньги ночью, пока отец спит.

Подросток взял телефон отца и под диктовку перевел все имевшиеся на его счету деньги в сумме 300 тысяч рублей. Когда собеседник потребовал провести такую же процедуру со счетами матери, мальчик обо всем рассказал родителям. Благодаря тому, что пострадавшие сразу обратились в полицию, правоохранители помогли заблокировать несколько операций, и вместо 300 тысяч рублей, мошенники получили только 85 тысяч. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Липецке подросток «спасал» отца от тюрьмы и отдал мошенникам 300 тыс. рублей.

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