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Российские врачи два месяца боролись за жизнь пациентки, выпившей уксусную эссенцию

В Нижневартовске врачи два месяца боролись за жизнь пациентки, выпившей уксус
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы спасли пациентку, которая отравилась уксусной эссенцией. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Медики уточнили, что пациентка поступила в больницу из другого медучреждения в крайне тяжелом состоянии.

«Она находилась на искусственной вентиляции легких. Обследование выявило обширное поражение пищевода и желудка, а анализы показали развитие полиорганной недостаточности», — рассказали врачи.

Сразу после госпитализации пациентке сделали плазмообмен, затем — гемодиализ, так как у нее были поражены почки. На пятые сутки у женщины развилась тяжелая пневмония, устойчивая ко многим видам антибиотиков.

«В общей сложности пациентка провела в реанимации 57 дней. За это время ей проводилась респираторная поддержка с помощью аппарата ИВЛ, десять сеансов заместительной почечной терапии, 27 трансфузий компонентов крови, шесть смен антибактериальной терапии», — поделились медики.

Также у пациентки шесть раз открывалось желудочное кровотечение, но каждый раз его удавалось остановить.

На 58-й день женщину перевели в обычную палату, где она продолжила лечение.

Ранее в Подмосковье женщину, напоившую двухлетнего сына уксусом, отправили в колонию.

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