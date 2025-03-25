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В «Афише» рассказали об организации музыкального фестиваля «Пикник»

Топ-менеджер «Афиши» Трахман: участники «команды мечты» понимают свою ценность
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Екатерина Леонова/PRO.event

Собирая «команду мечты» для организации мероприятий, стоит начинать со структуры — ставить сотрудникам понятные задачи, расписывать зоны ответственности, определять принципы общения как внутри коллектива, так и с внешними партнерами, подрядчиками. Об этом на прошедшей в Санкт-Петербурге конференции городского образовательного проекта PRO.event, одной из тем которой стала история организации фестиваля «Пикник Афиши», заявил Event-директор компании «Афиша» Яков Трахман.

Выступая перед студентами с лекцией «Сила команды на «Пикнике Афиши»: как управлять коллективом, чтобы создавать незабываемые события», Яков Трахман отметил, что, организовывая большое событие, нужно ценить участников команды, выстраивать доверительные коммуникации, быть внимательным к деталям и стремиться к общему результату.

Он рассказал, как команда «Афиши» справилась с задачей организации фестиваля после пятилетнего перерыва, собрав несколько десятков артистов на двухдневном музыкальном мероприятии в Москве и Санкт-Петербурге.

«Когда каждый участник понимает свою ценность, объем работ и обязанности, легче двигаться к общей цели. Необходимо обсуждать, какие проблемы стоят перед командой, и вместе пытаться их решить. Ведь когда мы идем в одном направлении, мы не просто команда, а настоящая семья, в которой доверие и поддержка имеют ключевое значение», — заявил Яков Трахман.

PRO.event — образовательный проект, созданный при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Он направлен на повышение уровня организаторских навыков и объединение единомышленников отрасли для студентов вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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