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Россиянка лечила насморк углем и попала в больницу

В Подмосковье врачи спасли женщину с кусками угля в носу
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Министерство здравоохранения Московской области

Медики Долгопрудненской больницы спасли пациентку, которая лечила насморк, засовывая в нос кусочки угля, женщине потребовалась госпитализация. Об этом сообщает минздрав Московской области.

42-летняя пациентка обратилась в больницу с жалобами на проблемы с дыханием, обильные выделения из носа и неприятный запах. В ходе обследования врачи обнаружили в носу женщины инородное тело. Выяснилось, что россиянка пыталась вылечить насморк с помощью кусочков угля.

«В результате 40-минутной операции мы по частям извлекли уголь, застрявший в грибковых наростах. Определить, древесный или каменный уголь застрял в носовом ходе женщины, визуально не удалось. Но, судя по крепости извлекаемых частиц, можно подозревать, что уголь все же каменный», — рассказал заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.

Женщину выписали на амбулаторное лечение, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, медики напомнили пациентке об опасности народных методов лечения болезней.

Ранее мужчина ослеп на один глаз, пытаясь вылечить насморк настоем ромашки.

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