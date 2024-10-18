В Англии были подняты истребители после сообщения о бомбе на борту гражданского самолета

В Англии истребители Королевских ВВС были подняты в небо после сообщения о бомбе на борту гражданского самолета, пишет Daily Mail.

Как сообщают СМИ, пилоты самолета авиакомпании Air India, следовавшего из Мумбаи в Лондон, при подлете к Великобритании сообщили диспетчеру о полученном сигнале, что на борту бомба.

В ответ на это сообщение были подняты истребители «Тайфун» Королевских ВВС для сопровождения лайнера.

«Мы запрашиваем посадку, у нас угроза взрыва», — передали летчики.

Оказалось, тревога была ложной. Однако это не первый подобный случай: за неделю было зарегистрировано более десяти ложных угроз о заложенных бомбах на рейсах индийских авиалиний, что побудило власти к введению строгих мер безопасности.

Ранее авиакомпания отказала в перелете девушке, которая предупредила экипаж об аллергии.