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В Англии были подняты истребители после сообщения о бомбе на борту гражданского самолета

Daily Mail: истребители Королевских ВВС были подняты по тревоге из-за сообщений о бомбе

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Shutterstock

В Англии истребители Королевских ВВС были подняты в небо после сообщения о бомбе на борту гражданского самолета, пишет Daily Mail.

Как сообщают СМИ, пилоты самолета авиакомпании Air India, следовавшего из Мумбаи в Лондон, при подлете к Великобритании сообщили диспетчеру о полученном сигнале, что на борту бомба.
В ответ на это сообщение были подняты истребители «Тайфун» Королевских ВВС для сопровождения лайнера.

«Мы запрашиваем посадку, у нас угроза взрыва», — передали летчики.

Оказалось, тревога была ложной. Однако это не первый подобный случай: за неделю было зарегистрировано более десяти ложных угроз о заложенных бомбах на рейсах индийских авиалиний, что побудило власти к введению строгих мер безопасности.

Ранее авиакомпания отказала в перелете девушке, которая предупредила экипаж об аллергии.

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