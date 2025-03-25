Мужчина избил подростка на футбольной площадке в Красноярске

В Красноярске мужчина избил подростка, который обидел его восьмилетнего сына. Инцидент попал на камеру наружного наблюдения, позже запись появилась в соцсетях.

Все произошло вечером 23 марта во дворе ЖК «Преображенский 22», когда дети играли в футбол на спортивной площадке. Посреди игры на поле пришли подростки, которые якобы стали их терроризировать. Тогда один из школьников решил позвать во двор отца — тренера по греко-римской борьбе Паргева Хачеряна. Тот вышел на подмогу и применил к обидчику сына физическую силу.

Сейчас пострадавший находится в больнице с сотрясением головного мозга. У сына тренера также диагностировали сотрясение и еще травму ноги.

В разговоре с Kras Mash Паргев признал, что поколотил старшеклассника, который, по его мнению выглядел гораздо старше своего возраста, и рассказал свою версию событий.

«Я вышел, хотел урегулировать ситуацию, но они неадекватно [на это отреагировали]. Он меня обматерил, и я не проконтролировал себя. Я его вообще просто хотел за ухо взять, но он мне матами ответил, ну и все. Национальность такая. В общем, я не хотел ничего сделать, конечно, получилось как получилось», — заключил мужчина.

Ранее мать избила подростка, которого считала виновным в издевательствах над ее 13-летним сыном.