Пожилой петербуржец пытался изнасиловать восьмилетнюю девочку

В Санкт-Петербурге пожилого мужчину заподозрили в сексуализированном насилии над ребенком. Как сообщает 78.ru, подозреваемому 75 лет, по некоторым данным, он является художником-живописцем и членом Союза художников.
Предварительно, мужчина надругался над восьмилетней девочкой еще 13 февраля, однако информация о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней поступила в дежурную часть лишь накануне вечером.
Мать пострадавшей обратилась в детскую больницу спустя несколько дней после инцидента и сообщила, что в отношении ее дочери были совершены насильственные действия сексуального характера со стороны пенсионера. По ее словам, все произошло, когда девочка находилась в гостях у друга в доме на 6-й линии Васильевского острова. Полиция уже начала проверку.
Ранее в Краснодаре бизнесмен из Москвы специально обронил купюру и развратил нашедших ее девочек.