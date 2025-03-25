Пожилой петербуржец пытался изнасиловать восьмилетнюю девочку

В Петербурге 75-летнего мужчину уличили в сексуализированном насилии над ребенком

В Санкт-Петербурге пожилого мужчину заподозрили в сексуализированном насилии над ребенком. Как сообщает 78.ru, подозреваемому 75 лет, по некоторым данным, он является художником-живописцем и членом Союза художников.

Предварительно, мужчина надругался над восьмилетней девочкой еще 13 февраля, однако информация о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней поступила в дежурную часть лишь накануне вечером.

Мать пострадавшей обратилась в детскую больницу спустя несколько дней после инцидента и сообщила, что в отношении ее дочери были совершены насильственные действия сексуального характера со стороны пенсионера. По ее словам, все произошло, когда девочка находилась в гостях у друга в доме на 6-й линии Васильевского острова. Полиция уже начала проверку.

Ранее в Краснодаре бизнесмен из Москвы специально обронил купюру и развратил нашедших ее девочек.