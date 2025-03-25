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Житель Алма-Аты использовал ChatGPT в качестве адвоката и выиграл дело

В Казахстане мужчина оспорил выписанный ему штраф в суде с помощью ИИ
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Shutterstock

Алмаатинец использовал нейросеть как адвоката и был оправдан. Об исходе дела он рассказал в своем Telegram-канале.

В декабре прошлого года Кенжебека Исмаилова оштрафовали на 5,8 тыс. тенге (примерно 1 тыс. рублей) за нарушение ПДД — он выехал на полосу для общественного транспорта, чтобы объехать стоящий перед ним на перекрестке грузовик. Однако водитель был уверен, что штраф ему выписали незаконно, и сначала подал жалобу в департамент полиции, а когда она была отклонена, пошел в суд.

С составлением запроса истцу помог ChatGPT. По данным «Сапы», также нейросеть в режиме реального времени подсказывала мужчине ответы на вопросы судьи, и по итогам заседания, которое продлилось всего 10 минут, штраф был отменен.

«Я судился не из-за денег. А из-за принципа. Хотел, чтобы следующий раз сотрудники относились к своей работе ответственно. В суде сотрудники себя вели грубо и не профессионально. Это был гражданский долг», — уверен Кенжебек.

Теперь он планирует подать в суд на департамент полиции и добиться компенсации морального вреда.

Ранее американец заявил, что ChatGPT спас ему жизнь, диагностировав опасную болезнь.

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