В Омске памятник ВОВ покрасили в черный цвет

В Омске памятник, посвященный Великой Отечественной войне (1941–1945 годы), покрашен в черный цвет по замыслу автора. Об этом заявили в местной администрации, комментируя возмущенные отзывы горожан, передает РИА Новости.

Ремонт скульптурной композиции на бульваре Победы в Омске начался в преддверии 80-летия Победы в ВОВ. Скульптуры вокруг стелы выкрасили в черный цвет. Это не понравилось многим местным жителям, они оставили гневные комментарии в социальных сетях. На их сообщения ответили в департаменте городского хозяйства.

Там заявили, что ремонт памятников выполняется профессиональными подрядными организациями. Сами скульптуры не бронзовые, они сделаны из черного металла. Краска была подобрана в соответствии с замыслом автора. Чиновники напомнили, что мемориал имеет статус объекта культурного наследия. Перед окраской его очистили от ржавчины и остатков старой краски.

На данный момент все памятники покрашены в черный цвет, а работы вокруг монумента продолжаются.

Ранее сообщалось, что поблизости от Кургана собираются снести памятник ветеранам ВОВ.