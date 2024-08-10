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В ГД предложили ввести налоговый вычет на покупку школьных товаров к 1 сентября

Вице-спикер ГД Чернышов предложил ввести кэшбек за покупку школьных товаров

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В России предложили ввести программу «школьный кэшбек» за покупку учебных принадлежностей к 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР).

Он уточнил, что речь идет не только о канцелярских товарах, но и об учебниках, школьной форме, рюкзаках. Чернышов обратил внимание, что принятие данной меры станет весомой социальной поддержкой для бюджета многих российских семей.

«У нас была отличная программа «Туристический кэшбек», когда можно было получить назад часть денег, потраченных на отдых в России. Сейчас мы предлагаем запустить аналогичную по механике программу», — заявил вице-спикер Госдумы.

Он отметил, что цены на школьные принадлежности растут ежегодно минимум на 10%, что составляет в среднем — около 25 тысяч рублей на ребенка. Таким образом, сбор троих детей в школу может обойтись их родителям дороже, чем их совокупный доход семьи за месяц.

До этого стало известно, что для 56% россиян покупки для школы входят в привычные расходы, они не откладывают и не занимают на них деньги специально. Это показало исследование МЕГИ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее школьникам дали советы, что почитать за месяц до начала учебного года.

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