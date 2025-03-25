Россиян предупредили о мошенничестве с дипфейками

МВД: мошенники не могут при помощи дипфейков украсть деньги с банковских счетов

Чтобы похитить деньги с банковских счетов, мошенники не могут воспользоваться дипфейками (созданными при помощи ИИ изображениями, аудио- и видеоматериалами), сообщает ТАСС.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ заявили, что этот метод обычно применяют для атак на физические лица.

«Злоумышленники генерируют видео и аудиофайлы для выстраивания вектора атаки в схемах «фейк босс» или в рассылках, осуществляемых после получения неправомерного доступа к аккаунтам в социальных сетях и мессенджерах», — сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что использование дипфейков для кражи средств с банковских счетов невозможно, так как деньги защищены трехуровневой системой, которая достоверно устанавливает личность человека и мешает действиям мошенников.

В ноябре прошлого года директор Первого канала Эрнст призвал Думу не запрещать дипфейки, чтобы не повредить развитию технологий. По его мнению, такая мера будет иметь «в лучшем случае нулевой эффект».

Ранее Пескова позабавил дипфейк с его благодарностью Дурову.